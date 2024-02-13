"Вы нужны своей родине", - Израиль призывает российских эмигрантов

Politiki.net Будет довольно забавно будет наблюдать за "отмазками" добровольных эмигрантов, покинувших территорию нашей страны под лозунгами: "агрессия в отношении соседа недопустима", в свете новых событий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии