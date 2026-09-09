Путин назвал российские санитарные требования одними из лучших в мире

Санитарные стандарты России — одни из лучших в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии лаборатории по изучению и профилактике инфекционных заболеваний в столице Вьетнама Ханое.
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