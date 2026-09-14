«Возлюбленный» Аксеновой, «бывший» Красько. Как экранная жизнь Константина Юшкевича слилась с реальной

Выпускник курса Марка Захарова отдал семь лет «Ленкому», после чего перешел в Театр «Ателье». Телезрителям Константин Юшкевич запомнился по рейтинговым сериалам, ну а любителям полного метра — картинами Виктора Шамирова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Звезда «ДОМа-2» А...
- Самойлова ответил...
- Бил и отобрал все...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым