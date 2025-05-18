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Минздрав Чехии не подтвердил лихорадку Эбола у прибывшего из Конго пациента

Минздрав Чехии не подтвердил лихорадку Эбола у прибывшего из Конго пациента

Глава Минздрава Чехии Властимил Валек заявил, что у гражданина США, побывавшего в Демократической республике Конго и госпитализированного со схожими признаками в Праге, не было подтверждено наличие вируса лихорадки Эбола.

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