Минздрав Чехии не подтвердил лихорадку Эбола у прибывшего из Конго пациента

Глава Минздрава Чехии Властимил Валек заявил, что у гражданина США, побывавшего в Демократической республике Конго и госпитализированного со схожими признаками в Праге, не было подтверждено наличие вируса лихорадки Эбола.
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