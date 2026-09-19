Команда из Татарстана победила в «Гонке героев» на фестивале «Вернуть Детство»

Фото предоставлено организаторами В Уфе завершился окружной фестиваль по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть Детство».
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