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Татар-информ

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Команда из Татарстана победила в «Гонке героев» на фестивале «Вернуть Детство»

Команда из Татарстана победила в «Гонке героев» на фестивале «Вернуть Детство»

Фото предоставлено организаторами В Уфе завершился окружной фестиваль по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть Детство».

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