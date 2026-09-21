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Регионы России

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Парламентские выборы в Мекленбурге — Передней Померании: победа АдГ и поражение ХДС

Парламентские выборы в Мекленбурге — Передней Померании: победа АдГ и поражение ХДС

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала уверенную победу на выборах в ландтаг федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, получив 38,2% голосов по итогам подсчёта 100% протоколов, сообщает региональная избирательная комиссия.

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