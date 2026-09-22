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Дебют Хави и Клоппа получится результативным: команды пробьют верх. Прогноз на Нидерланды — Германия

Дебют Хави и Клоппа получится результативным: команды пробьют верх. Прогноз на Нидерланды — Германия

«Оранье» и «Бундестим» обменяются голами.Нидерланды начнут розыгрыш Лиги наций домашним матчем против Германии, причем обе сборные впервые выйдут на поле под руководством новых главных тренеров.

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