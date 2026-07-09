Актиний-225 начали испытывать против устойчивого рака простаты в Лондоне

Компания Blue Earth Therapeutics совместно с Университетским колледжем Лондона (UCL) 9 июля 2026 года сообщила о начале клинических испытаний нового препарата на основе актиния-225 для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака простаты (мКРРП) — одной из наиболее трудно поддающихся лечению форм онкологии.