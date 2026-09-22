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МОСИНФОРМ

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Годовая инфляция в Москве в августе составила 4,71%

Годовая инфляция в Москве в августе составила 4,71%

В августе цены в Москве снизились на 0,04% по сравнению с июлем. В частности, подешевели продовольственные товары и услуги.

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