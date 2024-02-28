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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Китайские провинции начинают строительство крупных проектов

Китайские провинции начинают строительство крупных проектов

По сообщениям СМИ 26 февраля, во многих районах Китая после праздников китайского Лунного Нового года началось строительство мегапроектов, включая проекты модернизации промышленности, инфраструктуры и энергетики, что будет способствовать продолжающемуся восстановлению китайской экономики.

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