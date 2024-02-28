Китайские провинции начинают строительство крупных проектов

По сообщениям СМИ 26 февраля, во многих районах Китая после праздников китайского Лунного Нового года началось строительство мегапроектов, включая проекты модернизации промышленности, инфраструктуры и энергетики, что будет способствовать продолжающемуся восстановлению китайской экономики.