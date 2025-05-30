«Не хотела оставаться в Крыму у мамы»: финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, как попала на популярное шоу

Уроженка Крыма, ставшая финалисткой 23 сезона шоу «Битва экстрасенсов», Лина Джебисашвили до сих пор получает от зрителей и участников проекта подарки - домашние консервации или украшения, сделанные своими руками.
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