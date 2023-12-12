"План по ракетам перевыполнен на 720%": Генерал-лейтенант Соболев назвал срок нашей Победы

Генерал Виктор Соболев и Юрий Пронько в студии Царьграда. Фото: Царьград Вчера 41K прочитали Когда закончится СВО? Какие территории Украины нужно освободить России, чтобы купировать западную угрозу? Способна ли нынешняя элита адекватно отвечать на внешние вызовы? Об этом и о многом другом обозревателю Царьграда Юрию Пронько рассказал член думского Комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.