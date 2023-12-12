Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Молодец, Сюзанна !!!Побег советницы п...
  • фарид сабиров
    А я все думал откуда запах не выносимый , так это вся америа обделалась от страха да так что на весь Мир.Запад понял: в Кр...
  • Ed
    Рациональное поведение профильных министерств едва ли заметно, но Б-г Кулибинами спасает от их невежестваГеография — полми...

"План по ракетам перевыполнен на 720%": Генерал-лейтенант Соболев назвал срок нашей Победы

"План по ракетам перевыполнен на 720%": Генерал-лейтенант Соболев назвал срок нашей Победы

Генерал Виктор Соболев и Юрий Пронько в студии Царьграда. Фото: Царьград Вчера 41K прочитали Когда закончится СВО? Какие территории Украины нужно освободить России, чтобы купировать западную угрозу? Способна ли нынешняя элита адекватно отвечать на внешние вызовы? Об этом и о многом другом обозревателю Царьграда Юрию Пронько рассказал член думского Комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх