ФИО: Прилучный Павел ВалерьевичЗнак зодиака: СкорпионРост: 180 см Дата рождения: 5 ноября 1987 года Вес: 75 кг Семья Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Чимкенте (Казахская ССР) в многодетной семье.
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