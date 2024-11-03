Москвичам пообещали потепление

К концу следующей недели воздух в Москве прогреется до +10 градусов. Об этом Евгений Тишковец. «Зима при околонулевой температуре будет властвовать до середины предстоящей недели», — спрогнозировал синоптик.
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