Политика как он...
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Политика как она есть

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Москвичам пообещали потепление

К концу следующей недели воздух в Москве прогреется до +10 градусов. Об этом Евгений Тишковец. «Зима при околонулевой температуре будет властвовать до середины предстоящей недели», — спрогнозировал синоптик.

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