Орбан заявил, что Украина при вступлении в ЕС "высосет" из Европы все средства

Вступление Украины в Евросоюз для самого сообщества является хорошей сделкой в проигранной войне, однако европейцам это принесет вред, так как Киев "высосет" все средства, которые могли бы пойти на развитие экономики Европы, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.