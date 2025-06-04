Орбан заявил, что Украина при вступлении в ЕС "высосет" из Европы все средства

Вступление Украины в Евросоюз для самого сообщества является хорошей сделкой в проигранной войне, однако европейцам это принесет вред, так как Киев "высосет" все средства, которые могли бы пойти на развитие экономики Европы, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
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