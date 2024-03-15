Минюст Латвии: участие в выборах ничем не грозит россиянам

Глава Минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что участие в голосовании на территории российских дипломатических миссий не является нарушением закона, поэтому не влечет за собой никакой ответственности.
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