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Минюст Латвии: участие в выборах ничем не грозит россиянам

Минюст Латвии: участие в выборах ничем не грозит россиянам

Глава Минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что участие в голосовании на территории российских дипломатических миссий не является нарушением закона, поэтому не влечет за собой никакой ответственности.

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