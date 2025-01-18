Текстор: «Зенит» близок к покупке нападающего «Ботафого» за €35 млн

Нападающий «Ботафого» Луис Энрике может перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Как сообщает Fogaonet со ссылкой на журналиста Джона Текстора, российский клуб сделал предложение «Ботафого» по трансферу нападающего в размере €35 млн.