Текстор: «Зенит» близок к покупке нападающего «Ботафого» за €35 млн

Нападающий «Ботафого» Луис Энрике может перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Как сообщает Fogaonet со ссылкой на журналиста Джона Текстора, российский клуб сделал предложение «Ботафого» по трансферу нападающего в размере €35 млн.
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