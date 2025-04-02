В Челнах отправили партию помощи в Лисичанск перед началом строительного сезона

Из Набережных Челнов в Лисичанск отправили очередную партию гуманитарной помощи. В этот раз в груз включили не только продукты, но и строительные материалы для восстановления города, сообщает «Татар-информ».
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