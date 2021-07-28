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В ФРС США назвали условие для изменения ставки

В ФРС США назвали условие для изменения ставки

Федеральная резервная система США сегодня сохранила ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 0–0,25% годовых и оставит ее на этом уровне до тех пор, пока не будет улучшена ситуация в сфере занятости, говорится на сайте ведомства.

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