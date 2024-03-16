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4 лучших места, чтобы закрыть горнолыжный сезон в России

Горнолыжные курорты России ежегодно готовят яркие шоу на закрытие сезона. Этот год не стал исключением, поэтому расчехляем лыжи и сноуборды и выбираем вместе самую жаркую тусовку этой весны! Место встречи: Роза Хутор, Сочи, Краснодарский край В пятнадцатый раз всех любителей гор соберет фестиваль New Star Camp.

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