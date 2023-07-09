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TJAD: первый половой акт в возрасте 12-14 лет повышает риски возникновения депрессии

TJAD: первый половой акт в возрасте 12-14 лет повышает риски возникновения депрессии

В исследовании ученых из Пекинского университета, опубликованного в журнале The Journal of Affective Disorders (TJAD), была установлена связь между ранним началом половой жизни, большим количество сексуальных партнеров и депрессивным расстройством.

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