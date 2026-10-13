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Медицина 2.0

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Врач дал рекомендации по сохранению эрекции после 70 лет

Врач дал рекомендации по сохранению эрекции после 70 лет

Уролог Брайан Стайкснер предупредил, что лишь у 30 процентов мужчин к 70 годам нет проблем с потенцией.

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