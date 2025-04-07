В Тамбове временно обесточат 23 улицы

7 апреля в областном центре на несколько часов отключат свет на 23 улицах. Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики, сообщает Центральная диспетчерская Тамбова.
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