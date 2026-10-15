В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела о серии похищений и вымогательств, совершённых в Каменске-Уральском в 2024–2025 годах, по которому проходят восемь обвиняемых, а потерпевшими признаны 15 человек, включая несовершеннолетних.