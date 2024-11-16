Нутрициолог призвала россиян не злоупотреблять соками и смузи

Оптимально пить эти напитки в умеренных количествах и сочетать с другими продуктами Свежевыжатые соки и смузи популярны благодаря своей способности насыщать организм витаминами, но у таких напитков есть и минусы.
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