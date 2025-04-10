Рост популярности необычного секс-фетиша с переодеванием объяснили

В интернете набирает популярность секс-фетиш с переодеванием в корову. Об этом рассказали изданию Men's Health научный сотрудник Института Кинси в США, член консультативного совета по вопросам мужского здоровья Джастин Лехмиллер и психотерапевт, сексолог Джиджи Энгл.