Стало известно, когда россияне смогут увидеть самый зрелищный звездопад

С 11 по 13 августа жители России смогут наблюдать максимум активности метеорного потока Персеиды. В этом году условия для наблюдений окажутся благоприятными благодаря новолунию, сообщил РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев.
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