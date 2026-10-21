На днях в сети украинцы начали распространять видео на котором запечатлены отрезанные и насаженные на колья головы, принадлежащие нашим пленным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В «Тролль» сломался...
- Дмитрий Анатолье...
- СП «Тролль» сломался...
У кого-то ещё есть вопросы, "зачем нужно было начинать СВО?" В плен укронацистов больше не брать, они сами этого хотят.
Стада зверья. И с ними готовы договариваться?!
Смерть укро-фашистам!!!!
Конечно же, наши никогда не опустятся до такого уровня, как хохлы, до уровня пекла в аду. Но надо обязательно, чтобы ЭТО увидел весь мир! Чтобы знали с какими нелюдями воюет Россия, кого вооружает Европа и "союзнички" Украины, чтобы в той же Европе знали, что, когда хохлы разозлятся за деньги, которые они требовали, но им не выдали, то и их головы могут оказаться на кольях.