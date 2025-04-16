Bloomberg назвал рубль самой доходной валютой

Эксперты не видят явных причин для ослабления российской валюты С начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, став самой доходной валютой мира из-за ослабления доллара на фоне новых пошлин США, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные экономистов.
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