Точка невозврата пройдена. Жителям стран Запада придется ощутить себя в шкуре россиян

sergo galin эффективность менеджеров проявлялось в распилах и откатах , а в экономике они -ноль . эти специалисты думали деньги решают всё , но оказывается не всегда . наложили санкции и наша разрушенная экономика не может справиться , только благодаря поставкам Китая и советским запасам военной техники , страна держится . но теперь мы в зависимости от Китая , что ещё не понятно -что хуже . китай или запад

Владимир Алтайцев Ах, какой пиар для электромобилей. Но они не для России и её необъятных просторов. К примеру, куплю я этот электрокар в Томске и захочу поехать на Алтай. Далеко ли я уеду, если по дороге нет станций подзарядки его? В далёкую дорогу пускаться на нём в путь это безумие.