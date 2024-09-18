Легендарные западные автомобильные бренды стремительно теряют позиции, не в силах конкурировать с производителями из Китая.
Точка невозврата пройдена. Жителям стран Запада придется ощутить себя в шкуре россиян
Комментарии
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sergo galin
эффективность менеджеров проявлялось в распилах и откатах , а в экономике они -ноль . эти специалисты думали деньги решают всё , но оказывается не всегда . наложили санкции и наша разрушенная экономика не может справиться , только благодаря поставкам Китая и советским запасам военной техники , страна держится . но теперь мы в зависимости от Китая , что ещё не понятно -что хуже . китай или запад
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7 час.
Владимир Алтайцев
Ах, какой пиар для электромобилей. Но они не для России и её необъятных просторов. К примеру, куплю я этот электрокар в Томске и захочу поехать на Алтай. Далеко ли я уеду, если по дороге нет станций подзарядки его? В далёкую дорогу пускаться на нём в путь это безумие.
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7 час.
Андрей Стасюк
Для этого существует китайский гибрид... На одной заправке 1100 км... И расходе в 3.5 литра для кроссовера... Японцам это и не снилось... Срв 7.5 литров... А на китайце можно только в электричке по городу ездить... И это от 100 км... На одной заправке с розетки, за пару часов...
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6 час.
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