БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Точка невозврата пройдена. Жителям стран Запада придется ощутить себя в шкуре россиян

Точка невозврата пройдена. Жителям стран Запада придется ощутить себя в шкуре россиян

Легендарные западные автомобильные бренды стремительно теряют позиции, не в силах конкурировать с производителями из Китая.

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Комментарии
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sergo galin
эффективность менеджеров проявлялось в распилах и откатах , а в экономике они -ноль . эти специалисты думали деньги решают всё , но оказывается не всегда . наложили санкции и наша разрушенная экономика не может справиться , только благодаря поставкам Китая и советским запасам военной техники , страна держится . но теперь мы в зависимости от Китая , что ещё не понятно -что хуже . китай или запад
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7 час.
Владимир Алтайцев
Ах, какой  пиар  для  электромобилей. Но  они не  для  России и её необъятных просторов. К примеру, куплю я  этот  электрокар  в Томске и захочу  поехать на  Алтай. Далеко  ли  я уеду, если по  дороге  нет  станций  подзарядки  его? В  далёкую дорогу  пускаться  на нём в путь это безумие.
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7 час.
Андрей Стасюк
Для этого существует китайский гибрид... На одной заправке 1100 км... И расходе в 3.5 литра для кроссовера... Японцам это и не снилось... Срв 7.5 литров... А на китайце можно только в электричке по городу ездить... И это от 100 км... На одной заправке с розетки, за пару часов...
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6 час.

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