Налоговый вычет в 2024 году: как сэкономить и возместить потраченные деньги. Инфографика

У граждан России остается последний месяц, чтобы вернуть деньги, потраченные на налоги в 2021 году. Ежегодно граждане РФ могут рассчитывать на налоговый вычет и сэкономить на налогах, которые они платили в течение трех лет.
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