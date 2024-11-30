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Царьград

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Пять человек увезли в больницу после ДТП в Челябинской области

Пять человек увезли в больницу после ДТП в Челябинской области

В аварию попали три автомобиля.ДТП произошло в субботу, 30 ноября, в 11:20, в Аргаяшском районе, на 24 км автодороги "Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым".

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