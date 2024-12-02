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Землячество Апастовского района Татарстана доставило гуманитарный груз в Рубежное

Землячество Апастовского района Татарстана доставило гуманитарный груз в Рубежное

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина В подшефный Республике Татарстан город Рубежное доставлен гуманитарный груз, собранный при участии Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ, общественной организации «Землячество Апастовского района».

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