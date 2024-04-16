Юрий Грымов вспомнил об уговорах Леонтьева и Пугачевой сменить образы

Известный режиссер снял клипы для эстрадных исполнителей.Режиссер Юрий Грымов поделился воспоминаниями о своей работе с известными отечественными эстрадными исполнителями Валерием Леонтьевым и Аллой Пугачевой.
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