В Московском зоопарке показали первые шаги новорожденного детеныша капибары

Новорожденный детеныш капибары / © Telegram-канал Московского зоопарка Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что капибары появляются на свет уже сформированными, покрытыми шерстью, с открытыми глазами и прорезавшимися зубами.
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