Странное совпадение: о резком падении украинских евробондов на мировом рынке (ФОТО)

Одесский журналист Юрий Ткачёв в своём телеграм-канале отметил любопытные данные о резком обвале украинских евробондов и обратил внимание на то, что это совпало с началом информационной кампании Запада по поводу «вторжения России на Украину».
Одесский журналист Юрий Ткачёв в своём телеграм-канале отметил любопытные данные о резком обвале украинских евробондов и обратил внимание на то, что это совпало с началом информационной кампании Запада по поводу «вторжения России на Украину».
Свежие комментарии