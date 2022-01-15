Русская весна

115 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Криулев
    Пока мы не перестанем быть колонией и пока центробанк не станет  Государственным банком России, а деньги не будут выл...США и НАТО выступ...
  • Елена Мамонова
    США обязаны к нам прислушатьсяСША и НАТО выступ...
  • Inna Kuznetsov
    Светлана Снегина - грязная тупая хамка, место которой в пьяной тамбовской подвроротне, а не на сайте!США и НАТО выступ...

Странное совпадение: о резком падении украинских евробондов на мировом рынке (ФОТО)

Странное совпадение: о резком падении украинских евробондов на мировом рынке (ФОТО)

Одесский журналист Юрий Ткачёв в своём телеграм-канале отметил любопытные данные о резком обвале украинских евробондов и обратил внимание на то, что это совпало с началом информационной кампании Запада по поводу «вторжения России на Украину».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх