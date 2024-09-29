30 сентября в Петербурге ограничат движение по Замковой улице

В связи с проведением съемок художественного фильма «Левша» 30 сентября на Замковой улице вводятся ограничения движения транспорта: – с 10:30 до 23:00 будет запрещена остановка транспорта; – с 15:00 до 23:00 будет запрещено движение транспорта.
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