Никаких пикников на обочине: где можно жарить шашлык

Наступило время шашлыка — так пора выбирать места для мангала. При этом надо учитывать не только комфорт, но и правила безопасности, требования к охране окружающей среды и помнить об уважении к другим людям.
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