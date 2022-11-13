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Адли может покинуть «Милан» зимой. Хавбека хотят арендовать 3 клуба из Серии А и Лиги 1

Хавбек Ясин Адли может покинуть «Милан» в январе. 22-летним французом интересуются три клуба из Серии А и Лиги 1, речь идет об аренде, сообщает Николо Скира.

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