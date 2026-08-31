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Царьград

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Портовый альянс отправил 38 платформ с автокомпонентами в Россию

Портовый альянс отправил 38 платформ с автокомпонентами в Россию

Мурманский морской торговый порт отправил первую партию контейнеров из Китая в Центральную Россию. 38 платформ с автокомпонентами были доставлены после прибытия пилотного контейнеровоза 19 августа по Северному морскому пути.

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