Портовый альянс отправил 38 платформ с автокомпонентами в Россию

Мурманский морской торговый порт отправил первую партию контейнеров из Китая в Центральную Россию. 38 платформ с автокомпонентами были доставлены после прибытия пилотного контейнеровоза 19 августа по Северному морскому пути.
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