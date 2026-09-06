Госдолг Орловской области составил 16,5 млрд рублей

На первое сентября 2026 года объём госдолга Орловской области составил 16 млрд 514 млн рублей.На первое сентября 2026 года объём госдолга Орловской области составил 16 млрд 514 млн рублей.
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