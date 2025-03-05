Снег будет идти сегодня почти весь день. (На видео обстановка в центре Петербурга прямо сейчас) Ранее в МЧС предупредили о сильном ветре 5 марта.
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Снег будет идти сегодня почти весь день. (На видео обстановка в центре Петербурга прямо сейчас) Ранее в МЧС предупредили о сильном ветре 5 марта.