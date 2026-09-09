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Царьград

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Песков заявил о последствиях высылки 10 русских дипломатов Венгрией

Песков заявил о последствиях высылки 10 русских дипломатов Венгрией

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что решение Венгрии выслать 10 русских дипломатов негативно скажется на отношениях с Москвой.

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