56-летняя телеведущая опубликовала обращение и встревожила пользователей сети

Известная американская телеведущая и шеф-повар Рэйчел Рэй выложила обращение к поклонникам. Ее видео, опубликованное в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), встревожило пользователей сети.