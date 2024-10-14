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Учеников екатеринбургской школы, где произошло массовое отравление, перевели на удаленку

Учеников екатеринбургской школы, где произошло массовое отравление, перевели на удаленку

Дома дети будут учиться до 18 октября.В Екатеринбурге учеников школы № 79, где произошло массовое отравление, перевели на удаленку.

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