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Газета.ру

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На Земле завершилась магнитная буря, начавшаяся в ночь на 9 марта

На Земле завершилась магнитная буря, начавшаяся в ночь на 9 марта

Магнитная буря, начавшаяся на Земле в ночь на 9 марта, завершилась. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики РАН.

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