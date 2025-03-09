На Земле завершилась магнитная буря, начавшаяся в ночь на 9 марта

Магнитная буря, начавшаяся на Земле в ночь на 9 марта, завершилась. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики РАН.
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