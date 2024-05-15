Врачи больницы Хорошево-Мневников быстро поставили на ноги пожилую москвичку

Как сообщает официальный паблик больницы №67, в клинке открылся современный операционный блок, оснащенный новейшим оборудованием экспертного уровня — применяемые в нем методики позволяют оказывать пациентам высокотехнологичную помощь с минимальным травматическим воздействием.
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