Ещё вопросы?Госканал замазал русский флаг на СВО. Позор ТВ "сотряс" линию фронта

Где СМЕРШ? Народ давно ратует о том, что все ТВ каналы полны ждунов, предателей и пятой КП колонны, они кишат червями вредительства готовыми изменниками. Но народ не слышат, не хотят.

Таня Соколова

Наше государство Российская федерация. Зачем нам Российская империя? Не хватало ещё царя батюшку на престол и его приспешников на шею народа! Не зря гад наследничек Гогенцоллерн венчался в Казанском соборе, а Гундяй ему это организовал. Идёт промывка мозгов, внушают, что при царях было хорошо. Опомнитесь ! Идиоты!!!