Царьград Один из крупных государственных телеканалов в сюжете об СВО замазал флаг Российской Империи и стяг Спаса Нерукотворного.
Ещё вопросы?Госканал замазал русский флаг на СВО. Позор ТВ "сотряс" линию фронта
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Где СМЕРШ? Народ давно ратует о том, что все ТВ каналы полны ждунов, предателей и пятой КП колонны, они кишат червями вредительства готовыми изменниками. Но народ не слышат, не хотят.
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43 мин.
Таня Соколова
Наше государство Российская федерация. Зачем нам Российская империя? Не хватало ещё царя батюшку на престол и его приспешников на шею народа! Не зря гад наследничек Гогенцоллерн венчался в Казанском соборе, а Гундяй ему это организовал. Идёт промывка мозгов, внушают, что при царях было хорошо. Опомнитесь ! Идиоты!!!
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37 мин.
ТС
Таня Соколова
А Российская империя разве не монархия? Не путайте с Российской федерацией.
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33 мин.
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