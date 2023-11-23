Следующая Call of Duty будет связана с войной в Персидском заливе, по словам инсай...

Следующая Call of Duty будет связана с войной в Персидском заливе, по словам инсайдераТолько пару недель назад состоялся релиз Call of Duty: Modern Warfare 3, а в сети уже появилась информация о следующей части популярной серии шутеров, которая выйдет в 2024 году.
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