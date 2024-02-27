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Автоэксперт Болдырев дал рекомендации по выбору подержанной машины

Автоэксперт Болдырев дал рекомендации по выбору подержанной машины

Покупка подержанного автомобиля требует внимательного подхода и осознанных решений. Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса в «Автотеке», поделился своими рекомендациями для успешной покупки авто.

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